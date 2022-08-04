Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права

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Размещая вооружение на территории больниц и учебных заведений, ВСУ подвергают опасности мирное население и допускают серьезные нарушения международного права. К такому выводу пришли члены правозащитной организации Amnesty International.

Случаи несоблюдения украинской армией военного права, как сообщила секретарь организации Аньес Каламар, были задокументированы. Она также обозначила, что сражение в качестве обороняющейся стороны не дает дозволения действовать подобным образом.

Также было отмечено, что применение систем вооружения в жилых поселениях со стороны украинских военных причиняет вред гражданам. В таком контексте, как пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Amnesty International, наблюдается также нарушение международных гуманитарных норм.