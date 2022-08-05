Столб дыма и оборванные ЛЭП: свежие кадры последствий обстрела Запорожской АЭС

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Свежие кадры последствий обстрела Запорожской АЭС со стороны украинской армии попали в распоряжение «Звезды». На них видно, как на месте удара образовался столб дыма.

Немногим ранее украинские вооруженные силы нанесли второй артиллерийский удар по Запорожской АЭС за сутки. Отмечается, снаряды боевиков попали на промышленную площадку атомной станции.

Информация о первом ударе ВСУ по Запорожской АЭС поступила около 17 часов 5 августа. На месте обстрела вспыхнул пожар, были оборваны две линии электропередачи.