На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар из-за обстрела ВСУ
В результате обстрела были оборваны две линии электропередачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. На месте обстрела вспыхнул пожар, на место прибыли экстренные службы.
«В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС», - сообщили агентству РИА Новости в администрации региона.
В конце июля ВСУ совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре с помощью беспилотников-камикадзе. В администрации региона сообщили об 11 раненых сотрудниках электростанции. Реакторная часть АЭС не пострадала.