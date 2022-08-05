В стране и мире На территории Запорожской АЭС вспыхнул пожар из-за обстрела ВСУ Алексей Курильченко В результате обстрела были оборваны две линии электропередачи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. На месте обстрела вспыхнул пожар, на место прибыли экстренные службы. «В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимого для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС», - сообщили агентству РИА Новости в администрации региона. В конце июля ВСУ совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре с помощью беспилотников-камикадзе. В администрации региона сообщили об 11 раненых сотрудниках электростанции. Реакторная часть АЭС не пострадала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика