ВСУ нанесли второй удар по Запорожской АЭС за сутки

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Украинские вооруженные силы нанесли второй артиллерийский удар по Запорожской АЭС за сутки. Отмечается, что снаряды боевиков попали на промышленную площадку атомной станции. Характер и масштаб повреждений из-за происшествия предстоит уточнить.

«Спустя два часа украинские вооруженные формирования вновь нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Несмотря на катастрофические последствия, к которым может привести повреждение атомной станции, националисты продолжают вести огонь по территории Запорожской АЭС», - говорится в сообщении властей Энергодара.

Напомним, сообщения о первом ударе ВСУ по Запорожской АЭС поступили около 17 часов 5 августа. На месте обстрела вспыхнул пожар, были оборваны две линии электропередачи.