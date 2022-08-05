В центре Петербурга: как прошло торжественное открытие III Всемирных курсантских игр

Курсантские игры проходят в России. Приехали курсанты из Белоруссии, Венесуэлы, африканских стран, а также из Ирана. Но самые большие команды у сборных Белоруссии и России.

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В самом сердце Петербурга, на соборной площади Петропавловской крепости, прошла торжественная церемония открытия III Всемирных курсантских игр. В них примут участие более 600 представителей военных учебных заведений из 20 стран мира. За открытием наблюдал Павел Кутаренко.

Курсантские игры проходят в России. Приехали курсанты из Белоруссии, Венесуэлы, африканских стран, а также из Ирана. Но самые большие команды у сборных Белоруссии и России.

С приветствием к участникам соревнований обратился заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления, Виктор Горемыкин.

Игры не проводились более семи лет, в том числе, по причине пандемии. Решение было выдвинуто по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Заявка России была поддержана международным комитетом военного спорта, несмотря на беспрецедентное внешнее давление на нашу страну.

Большинство участников игр в России впервые, но они уже успели отметить гостеприимство принимающей стороны

«Очень рад познакомиться с представителями России, хочу сказать что армия России очень дружелюбная и очень хорошо нас приняла», - заявил участник со стороны Ирана.

Соревнования пройдут в Петербурге на площадках ЦСКА, учебно-тренировочных базах военного института физической культуры. Многие спортивные объекты были построены именно для этих игр.

«Всего за пять дней игр будут разыграны 94 комплекта медалей в семи видах спорта. Соревнования стартуют уже завтра», - прокомментировал корреспондент.

Ранее «Звезда» показала, как готовятся к Армейским международным играм российские десантники в Алжире.

Также сообщается, что корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в «Кубке моря».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов