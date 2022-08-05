Несмотря на жару: как готовятся к АрМИ российские десантники в Алжире

Стопроцентная влажность при сорокаградусной жаре. Даже закаленным российским десантникам требуется время, чтобы адаптироваться. Так что пока тренировки, в понимании бойцов ВДВ, щадящие. Разминка, планка, и кросс на 15 километров в среднем темпе. Впереди - сложнейший месяц.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В алжирском городе Блида подняты флаги стран-участниц конкурса «Десантный взвод». Наши десантники показали Максиму Низкодубову, где их разместили и рассказали, как проходят тренировки в условиях непривычного тропического климата.

Стопроцентная влажность при сорокаградусной жаре. Даже закаленным российским десантникам требуется время, чтобы адаптироваться. Так что пока тренировки, в понимании бойцов ВДВ, щадящие. Разминка, планка, и кросс на 15 километров в среднем темпе. Впереди - сложнейший месяц.

«Если в первые разы мы начинали с легкого кросса, то сегодня мы уже выходим на темповые работы. Потому что с каждым днем все-таки становится легче. Мы настроены только на победу, другого от нас ожидать нельзя», - заметил участник соревнований Александр Степаненко.

Участники из 18 стран размещены в комфортных условиях на территории алжирского кадетского училища. Пальмы, тропические растения и сама обстановка здесь напоминают курорт.

Жилые дома, государственные учреждения и даже военные объекты в Алжире строят, в основном, из белого камня. Все потому, что белый цвет отражает солнечные лучи. В жарких странах это особенно актуально. Когда внутри температура повышается еще сильнее, в ход вступают кондиционеры.

В казарме прохладно, просторно и уютно. А в рацион питания теперь добавилось много экзотических фруктов. В свободное время - песни под гитару и книги.

«Организаторы соревнований разместили нас в комфортабельных четырехместных номерах. Живем и спим на таких кроватях. Ночью от жары мы не страдаем. Все время обдувает кондиционер. Условия хорошие», - признался участник соревнований Иван Кучменко.

В перерывах между тренировками, чтобы не потерять, но и, наоборот, усилить спортивную хватку, наши десантники свободное время проводят за другими спортивными дисциплинами. Например, бильярд, пинг-понг или настольный футбол.

Со своей техникой, боеприпасами и парашютными системами наши военные прилетели в Алжир два дня назад.

Они – гордость наших Вооруженных сил. Лучшие из лучших. Команда сформирована из десантников, показавших самые высокие результаты на прошедшем в Рязани отборочном этапе. Побороться за первое место на пьедестале российская команда сможет уже через 10 дней. Когда будет дан старт Армейским международным играм.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов