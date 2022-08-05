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Корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в «Кубке моря»

15:34 05.08.2022
Отряд российских кораблей включает в себя малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала», а также спасательное судно СБ-45.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Корабли Каспийской флотилии прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе Армейских международных игр «Кубок моря». Об этом сообщает Минобороны России. 

Отряд кораблей включает в себя малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала», а также спасательное судно СБ-45. Оно прибыло в главную для ВМС Азербайджана базу Пута - она расположена на западном побережье Каспийского моря. 

Когда отряд российских кораблей вошел в территориальные воды Азербайджана, его встретил и сопроводил до порта корабль береговой охраны ВМС республики. На причале же военных моряков из России уже ждали азербайджанские офицеры, военный оркестр и местные журналисты. 

«В ходе этапов конкурса экипаж МАК "Махачкала" выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени, имитирующей надводный корабль и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте. Также экипажи кораблей водоизмещением до 1 тыс. тонн будут состязаться в точности применения вооружения, в борьбе за живучесть корабля, в морской выучке и спасательной подготовке», - говорится в сообщении МО РФ. 

Кроме этого, соревнующиеся моряки выполнят задачи корабельных учений по переходу корабля в район якорной стоянке и по постановке якоря и съемке с него. Команды ждет прохождение с максимальной скоростью заданных маршрутов, оказание помощи аварийному судну и поиск и спасение находящихся на плаву людей. 

Немного позже в Путу прибыли участники конкурса от ВМС Казахстана. Они ошвартовали у той же причальной стенки, что и отряд кораблей ВМФ России. 

Сам же конкурс пройдет с 15 по 27 августа. 

Ранее сообщалось, что в Алабино прибыла китайская военная техника для участия в «Танковом биатлоне».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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