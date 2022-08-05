Замминистра обороны Горемыкин принял участие в открытии Всемирных курсантских игр в Петербурге

Виктор Горемыкин передал участникам Игр приветствие президента России Владимира Путина. В нем была выражена радость, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти соревнования именно в России.

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Замминистра обороны Виктор Горемыкин принял участие в открытии III Всемирных курсантских игр в Санкт-Петербурге.

Он передал участникам Игр приветствие президента России Владимира Путина. В нем была выражена радость, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти соревнования именно в России.

Также на церемонии открытия работает корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Сейчас на площадь выходит сборная России. В ее составе - курсанты 22 высших военных учебных заведений. Уже сейчас нашу команду можно назвать одной из самых сильнейших. В ее составе 22 человека имеют звание мастеров спорта, а 41 - кандидатов в мастера спорта. И конечно, мы ждем от наших курсантов побед», - прокомментировал корреспондент.

В Минобороны России уточнили, что всего в играх примут участие более 600 представителей военных учебных заведений из 20 стран мира.

В их число войдут представители Белоруссии, Сирии, Ирана, Азербайджана, Венесуэлы, Саудовской Аравии, ОАЭ, Гвинеи, Камеруна, Палестины, Мьянмы, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Танзании, Эсватини, Мозамбика, Армении и Таджикистана.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов