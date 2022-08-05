Черный дым и пламя на крыше: как выглядит пожар на вокзале Донецка после обстрела ВСУ

Как сообщил корреспондент, исходящий от горящего здания донецкого железнодорожного вокзала дым видно в радиусе нескольких километров.

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Украинские силовики продолжают обстреливать Донецк.

Посылаемые куда попало снаряды могут приземлиться в любой точке. На этот раз досталось зданию городского железнодорожного вокзала. За происходящим следил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

«Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в здание железнодорожного вокзала. Видно, как полыхает крыша, а густой черный дым видно в радиусе нескольких километров. Сейчас пожарные расчеты пытаются сбить пламя, чтобы оно не охватило все здание и не перекинулось на соседний храм», - прокомментировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили 30 снарядов «натовского» калибра по населенным пунктам ДНР.

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