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Черный дым и пламя на крыше: как выглядит пожар на вокзале Донецка после обстрела ВСУ

Тимур Шерзад
Андрей Лазарев
14:54 05.08.2022
Как сообщил корреспондент, исходящий от горящего здания донецкого железнодорожного вокзала дым видно в радиусе нескольких километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские силовики продолжают обстреливать Донецк.

Посылаемые куда попало снаряды могут приземлиться в любой точке. На этот раз досталось зданию городского железнодорожного вокзала. За происходящим следил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. 

«Снаряд, выпущенный ВСУ, попал в здание железнодорожного вокзала. Видно, как полыхает крыша, а густой черный дым видно в радиусе нескольких километров. Сейчас пожарные расчеты пытаются сбить пламя, чтобы оно не охватило все здание и не перекинулось на соседний храм», - прокомментировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили 30 снарядов «натовского» калибра по населенным пунктам ДНР.

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