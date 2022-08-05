В стране и мире В Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала после обстрела ВСУ Игнат Далакян Согласно словам мэра Донецка, горит здание ж/д станции Донецк в Киевском районе города. © Видео: ИнфоСоюз, Вконтакте © Фото: ИнфоСоюз, Вконтакте Читайте нас на: Здание железнодорожного вокзала в Донецке загорелось после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. «В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции Донецк», - цитирует РИА Новости слова мэра Донецка со ссылкой на его соцсети. Ранее Вооруженные силы Украины выпустили 30 снарядов «натовского» калибра по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, под обстрел попали Донецк, Горловка и Зайцево. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика