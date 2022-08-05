ВСУ выпустило 30 снарядов «натовского» калибра по населенным пунктам ДНР

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Войска ВСУ снова обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 30 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

О произошедшем сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Под огонь попали Донецк, Горловка и Зайцево.

По имеющимся данным, 15 снарядов в разное время было выпущено в направлении Зайцево, пять снарядов - в направлении Донецка и десятью снарядами обстреляли Горловку.

Ранее в Донецке под обстрел попали отель «Донбасс Палас» и театр, где проходила церемония прощания с трагически погибшей Ольгой Качурой - полковником Народной милиции ДНР. Собравшиеся на церемонию прощания люди были вынуждены срочно искать укрытие, и не всем удалось его найти. Есть раненые и, по имеющимся данным, пятеро погибших.