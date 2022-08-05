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В МИД Китая назвали «вульгарной комедией» визит Пелоси на Тайвань

Алексей Курильченко
10:44 05.08.2022
Для США визит спикера может обернуться серьезными последствиями, заявил Ван И.
В МИД Китая назвали «вульгарной комедией» визит Пелоси на Тайвань
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress
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Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань - это «вульгарная комедия», которая может обернуться для Штатов серьезными последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», - заявил министр на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Ван И также заявил, что визит Пелоси нарушает американо-китайские двусторонние договоренности и нарушает принципы «одного Китая».

Напомним, Пелоси совершила Визит на Тайвань 2 августа. Мероприятие вызвало негативную реакцию Китая - власти страны заявили, что подобный визит нарушает принципы «одного Китая». Послу США в КНР Николасу Бернсу был выражен протест китайской стороны. В Вашингтоне заявили, что власти Штатов не имеют отношения к действиям Пелоси, а в МИД РФ действия спикера назвали провокацией.

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