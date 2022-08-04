Обугленные конструкции: утренние кадры сгоревшего склада OZON в Подмосковье

Дым еще вырывается из помещений, а пожарные машины продолжают поливать конструкции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы утренние кадры с места тушения пожара на складе OZON в Подмосковной Истре.

На кадрах можно увидеть обугленные остатки конструкций склада, а также дым, который еще вырывается из помещений, и пожарные машины, которые продолжают поливать конструкции.

Тушение пожара на Новой Риге продолжается уже 18 часов.

Ранее МЧС России сообщило, о ликвидации открытого горения на складе маркетплейса в подмосковном городе Истра. Согласно сообщению ведомства, устранение открытого горения произошло в 5:45 по московскому времени.

Напомним, что в Подмосковной Истре загорелся склад одного из крупных маркетплейсов в стране. Пожарные смогли остановить распространение огня, вспыхнувшего на складе OZON на площади 55 тысяч квадратных метров. Большая часть подмосковного складского комплекса, занимающего 400 тысяч квадратных метров, была спасена.