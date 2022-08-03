В стране и мире Пожарные спасли большую часть комплекса в 400 тысяч «квадратов» с загоревшимся складом Ozon Ирина Елагина Пожарные не позволили огню распространиться по территории складского комплекса в Подмосковье. © Фото: vk.com msk_today Globallookpress Читайте нас на: Сотрудникам МЧС удалось спасти от пожара большую часть складского комплекса, в котором сегодня загорелось здание Ozon. Общая территория огромной базы хранения в селе Петровское Истринского района Подмосковья составляет 400 тысяч квадратных метров, огонь охватил 55 тысяч «квадратов» склада Ozon. В руководстве МЧС отметили, что грамотные действия пожарных предотвратили распространение огня. «Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тыс. кв. метров», - сказали ТАСС в МЧС. Пожарные расчеты продолжают работать на месте происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика