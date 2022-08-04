МЧС: открытое горение на складе OZON в Истре ликвидировано

Спасательные службы сообщили, что устранение открытого горения произошло в 5:45 по московскому времени.

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Открытое горение было ликвидировано на складе маркетплейса OZON, расположенного в подмосковном городе Истра. Об этом сообщает МЧС России.

Указано, что устранение открытого горения произошло в 5:45 по московскому времени.

Напомним, что пожарные смогли остановить распространение огня, вспыхнувшего на складе OZON на площади 55 тысяч квадратных метров. Большая часть подмосковного складского комплекса, занимающего 400 тысяч квадратных метров, была спасена.

На локализацию пожара сотрудникам экстренных служб понадобилось более восьми часов. Сигнал о возгорании поступил 3 августа в 12:30.