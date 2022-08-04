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Борьба с огнем: кадры ликвидации пожара на складе OZON в Подмосковье

Алиса Краузе
02:51 04.08.2022
В Истре пожарные и спасатели продолжают работу по тушению огня на складе OZON.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Московской области продолжается работа по ликвидации мощного пожара, вспыхнувшего на складе маркетплейса OZON. Силы экстренных служб брошены на то, чтобы потушить пламя, сохраняющееся в нескольких точках на площади пострадавшего помещения.

Как видно по кадрам, снятым «Звездой» на месте инцидента, к подавлению огня привлечено большое количество пожарной техники и личного состава. К настоящему моменту уже удалось локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что остановить распространение огня на складе в Истре удалось на площади 55 тысяч квадратным метров. Площадь обрушения конструкций составила порядка 22 тысяч «квадратов».

Для подачи необходимого объема воды был вырыт дополнительный канал в близлежащем пруду. К вечеру вчерашнего дня количество воды, ушедшей на ликвидацию пожара, уже превысило сотню тонн.

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