МЧС: пожар на складе OZON в подмосковной Истре локализован на площади в 55 тысяч «квадратов»
Подразделения службы спасения сумели локализовать пожар на складе Ozon в Подмосковье на площади 55 тысяч квадратных метров.
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Подразделения службы спасения сумели локализовать пожар на складе Ozon в Подмосковье на площади 55 тысяч квадратных метров.
«В 21.17 пожар локализован», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
На локализацию пожара сотрудникам экстренных служб понадобилось более восьми часов: сигнал о возгорании поступил 3 августа в 12:30.
Работы на месте масштабного пожара продолжаются.