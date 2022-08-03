В стране и мире МЧС: пожар на складе OZON в подмосковной Истре локализован на площади в 55 тысяч «квадратов» Ирина Елагина Подразделения службы спасения сумели локализовать пожар на складе Ozon в Подмосковье на площади 55 тысяч квадратных метров. © Фото: Алексей Куденко РИА Новости Читайте нас на: Подразделения службы спасения сумели локализовать пожар на складе Ozon в Подмосковье на площади 55 тысяч квадратных метров. «В 21.17 пожар локализован», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ. На локализацию пожара сотрудникам экстренных служб понадобилось более восьми часов: сигнал о возгорании поступил 3 августа в 12:30. Работы на месте масштабного пожара продолжаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика