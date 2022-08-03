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Тонны воды: что известно о крупном пожаре на складе OZON в Истре

Елизавета Потейчук
Катерина Радомская
21:20 03.08.2022
В интернет-магазине OZON пока не стали называть даже предварительную сумму ущерба от возгорания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пожар на складе OZON в Истринском районе Подмосковья еще не удалось локализовать. В настоящее время известно, что спасатели прорыли дополнительный канал в ближайшем пруду, чтобы брать из него воду для тушения пламени. В общей сложности в ликвидации огня задействованы порядка 40 единиц техники и более 150 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.

Для подачи большего объема воды задействованы пожарно-наносные станции. Всего на огонь было сброшено более 100 тонн воды. На кадрах с коптера видны сохранившиеся очаги возгорания. Кровля обрушилась, сгорели стены склада. Пламя распространялось очень быстро, но более 1000 человек, находившихся на территории удалось оперативно эвакуировать.

«Услышал слово “пожар”, повторил еще раз, “Чего?”. “Мы горим”. Я побежал, успел одежду забрать только. Чуть-чуть паники и все», - описал один из эвакуированных.

В интернет-магазине OZON пока не стали называть даже предварительную сумму ущерба. Однако заверили, что за все уничтоженные товары и продавцы, и покупатели получат компенсацию.

«Загорелся один из блоков, в нем осуществляется хранение товаров и прием товара от продавцов. Соответственно, параллельно с эвакуацией мы предупредили продавцов, что сегодня приемку не сможем осуществлять, мы перераспределяем по другим нашим складам и объектам, у нас их несколько. Если товары хранились тут и пострадали, есть прозрачные правила взаимодействия - мы их компенсируем», - объяснила директор по коммуникациям интернет-магазина Мария Заикина.

Медицинская помощь понадобилась двум сотрудникам маркетплейса. В настоящее время они доставлены в Истринскую областную больницу. Для координации работы по тушению пожара на место прибыли два заместителя главы МЧС - первый замминистра Александр Чуприян и Илья Денисов. Ситуацию после происшествия под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона уже распорядился проверить на предмет пожарной безопасности все подобные объекты в Подмосковье.

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