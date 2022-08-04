В центре Донецка возобновились обстрелы
Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев сообщает о возобновлении обстрелов центра Донецка, где 4 августа происходило прощание с погибшей Героем России, полковником ДНР Ольгой «Корсой» Качурой.
«Только что прогремело еще два мощных взрыва, мы пережидаем обстрел в соседнем кафе неподалеку от театра, где в сквер уже угодил еще один снаряд. Часть людей спустилась в подвал», - комментирует он.
Ранее стало известно, что ВСУ, обстреливая Донецк 4 августа, применили снаряды образца НАТО, калибра 155 миллиметров. Такой вывод можно сделать изучая осколки, оставшиеся внутри здания отеля «Донбасс Палас».
Напомним, ВСУ обстреляли центр Донецка, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В результате удара пострадали здания драмтеатра и отеля. Сообщается о двух погибших.