В центре Донецка возобновились обстрелы

«Только что прогремело еще два мощных взрыва, мы пережидаем обстрел в соседнем кафе неподалеку от театра, где в сквер уже угодил еще один снаряд. Часть людей спустилась в подвал», - комментирует он.

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