Пелоси назвала свою должность причиной «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань является то, что она занимает пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии Соединенных Штатов.
«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США (бывали на Тайване в прошлом - прим. ред.), некоторые из них совершали поездки ранее в этом году. Полагаю, они (власти Китая - прим.ред.) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», - заявила Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.
Ранее Нэнси Пелоси заявила, что Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Тайваня, а также спикер Палаты представителей американского Конгресса гордится своими хорошими отношениями с островом.
Напомним, что в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Армия Китая начала масштабные учения в трех акваториях вблизи острова. Как передавало китайское телевидение, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения.