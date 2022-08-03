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Пелоси назвала свою должность причиной «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

Игнат Далакян
09:18 03.08.2022
Пелоси отметила, что члены Конгресса США и ранее совершали поездки на остров в этом году.
Пелоси назвала свою должность причиной «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
© Фото: Taiwan Foreign Ministry, Globallookpress
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной «большой шумихи» вокруг ее визита на Тайвань является то, что она занимает пост спикера - третий по значимости в государственной иерархии Соединенных Штатов.

«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США (бывали на Тайване в прошлом - прим. ред.), некоторые из них совершали поездки ранее в этом году. Полагаю, они (власти Китая - прим.ред.) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом», - заявила Пелоси на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Тайваня, а также спикер Палаты представителей американского Конгресса гордится своими хорошими отношениями с островом.

Напомним, что в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Армия Китая начала масштабные учения в трех акваториях вблизи острова. Как передавало китайское телевидение, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения.

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