С земли и воздуха: кадры тушения пожара на складе OZON в Подмосковье

Судя по кадрам, в тушении огня, в частности, задействован вертолет, который сбрасывает воду с неба.

© Видео: Прокуратура Подмосковья © Фото: Прокуратура Подмосковья

Подмосковная прокуратура опубликовала кадры тушения масштабного возгорания на складе в селе Петровское. Судя по видео, на месте пожара все еще сохраняется густой столб дыма, в тушении огня задействованы техника, спасатели, пожарные и вертолеты, сбрасывающие воду с воздуха.

Ранее два вертолета Ка-32 вылетели к месту пожара в нежилом здании. В МЧС сообщали, что площадь возгорания достигла 35 тысяч квадратных метров.

Сообщения о пожаре на складе поступили днем 3 августа. Как сообщало РИА Новости, возгорание произошло на складе OZON. Из здания эвакуировались 1 000 человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются.