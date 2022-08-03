Масштабный пожар на подмосковном складе OZON сняли из самолета

Столб дыма от возгорания поднялся на несколько тысяч километров.

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Дым от масштабного пожара на складе в подмосковной Истре сняли из салона самолета. На кадрах видно, что облако дыма возвысилось над городом на высоту многих километров.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. В момент возгорания из здания эвакуировали тысячу человек.

Позже ТАСС сообщил, что к место возгорания направились два вертолета Ка-32. Агентство сообщает, что здание принадлежит компании OZON - руководство пообещало клиентам выплатить компенсацию за утраченные товары.