Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 35 тысяч «квадратов»

Борьбу с огнем на складе ведут 96 человек и 30 единиц техники.

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Площадь возгорания на складе в подмосковной Истре увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники.

«По состоянию на 13.50 площадь горения составляет 35 тысяч квадратных метров», - сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.30. Из здания эвакуировались 1 000 человек. На данный момент о причинах пожара неизвестно. Ранее агентство ТАСС сообщило, что склад принадлежит маркетплейсу OZON.