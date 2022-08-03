Два вертолета Ка-32 вылетели к месту крупного пожара на складе OZON в Подмосковье

В настоящее время площадь возгорания достигла 35 тысяч квадратных метров.

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В подмосковной Истре для тушения масштабного возгорания на складе в селе Петровское вылетели два вертолета Ка-32. Напомним, площадь пожара достигла 35 тысяч квадратных метров.

«К месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

Сообщения о пожаре на складе поступили днем 3 августа. Как сообщало РИА Новости, возгорание произошло на складе OZON. Из здания эвакуировались 1 000 человек. В настоящее время, по данным МЧС, борьбу с огнем ведут 96 человек и 30 единиц техники. Причины возгорания выясняются.