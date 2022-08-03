Девять самолетов поднялись с базы США на Окинаве

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С американской базы на Окинаве вылетели шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика в южном направлении. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Как передает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал, «самолеты вылетели один за другим с базы Кадена около 17.20 по местному времени (11.20 мск. - Прим. ред.) и взяли курс на юг».

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной большой «шумихи» вокруг ее прилета на остров Тайвань является то, что она занимает пост спикера. Она отметила, что члены американского конгресса и ранее совершали поездки на остров в этом году.

Напомним, что в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань армия Китая начала масштабные учения в трех акваториях вблизи острова. Как передавало китайское телевидение, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения. МИД Российской Федерации заявил, что визит Пелоси на Тайвань нужен для отвлечения внимания.