В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Девять самолетов поднялись с базы США на Окинаве

Игнат Далакян
13:37 03.08.2022
Как сообщает японский телеканал, американские самолеты взяли курс на юг.
Девять самолетов поднялись с базы США на Окинаве
© Фото: Daniel Löb, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

С американской базы на Окинаве вылетели шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика в южном направлении. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Как передает РИА Новости со ссылкой на японский телеканал, «самолеты вылетели один за другим с базы Кадена около 17.20 по местному времени (11.20 мск. - Прим. ред.) и взяли курс на юг».

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что причиной большой «шумихи» вокруг ее прилета на остров Тайвань является то, что она занимает пост спикера. Она отметила, что члены американского конгресса и ранее совершали поездки на остров в этом году.

Напомним, что в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань армия Китая начала масштабные учения в трех акваториях вблизи острова. Как передавало китайское телевидение, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения. МИД Российской Федерации заявил, что визит Пелоси на Тайвань нужен для отвлечения внимания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:16 В стране и мире
Видео
Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 35 тысяч «квадратов»
12:01 Армия
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
05:57 Армия
Видео
Массированный огонь: как сирийская армия штурмовала остров на крупнейшем озере в стране
11:20 В стране и мире
Видео
Знания без фальсификаций: Бердянск переходит на стандарты российского образования
12:01 Армия
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Популярное
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Видео
В МО РФ сообщили маршрут первого судна с зерном, вышедшего из Одессы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.