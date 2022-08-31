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«Страшный человек»: Бабурин высказался о роли Горбачева в истории

Алиса Краузе
00:25 31.08.2022
Политический деятель назвал Горбачева цивилизационным предателем, который сознательно осуществлял разрушение страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Malte Ossowski SVEN SIMON Globallookpress
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Политический и государственный деятель, бывший народный депутат РСФСР Сергей Бабурин в интервью «Звезде» высказал свое мнение о том, каким человеком был почивший поздним вечером 30 августа единственный президент СССР Михаил Горбачев.

«Хочу напомнить древнеримский принцип "о покойном или хорошо, или ничего, кроме правды". Я убежден, что придет время, когда правда о Горбачеве станет достоянием и российского общества, и мирового. И мы все ужаснемся», - высказался эксперт.

Политик назвал ушедшего из жизни экс-главу СССР предателем отечества, способным на действия, которые влекли за собой множество смертей.

«Это был страшный человек, который не просто предал свою страну - свою цивилизацию... Который мог принимать решения, уносившие жизни десятков или тысяч людей», - заявил Бабурин.

По его словам, Михаил Горбачев стал символом разрушения страны, разрушения социальной сферы.

«Он стал символом цивилизационного предателя и ничем иным», - обозначил государственный деятель.

Политик заметил, что для некоторых президент Советского Союза ассоциируется с фигурой простофили, однако это заблуждение. Простофилей, по мнению Бабурина, Горбачев никогда не был и разрушение страны осуществлял сознательно и умышленно.

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