ТАСС: Михаил Горбачев может быть захоронен на Новодевичьем кладбище

Там расположено родовое захоронение. Горбачев будет упокоен рядом со своей женой.

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Стало известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, вероятнее всего, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Отмечено, что там расположено родовое захоронение. Горбачев будет упокоен рядом со своей женой.

Данную информацию приводит ТАСС со ссылкой на знакомого с пожеланиями близких госдеятеля СССР и России.

Немногим ранее сообщалось, что Михаил Горбачев умер на 92-ом году жизни. Причиной смерти послужила продолжительная болезнь.