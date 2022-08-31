На земле, воде и в воздухе: чем удивят крупные учения «Восток-2022»
В Приморье дали старт масштабным учениям. Уже завтра начнется активная фаза, а сегодня состоялась торжественная церемония открытия. Участники отработают вопросы военной безопасности в Восточном регионе и получат новый боевой опыт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В безоблачном голубом небе над полигоном Сергеевский поднят флаг стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Будут задействованы сразу семь общевойсковых полигонов, 50 тысяч военнослужащих. Учения пройдут на земле, в воздухе и в акваториях Охотского и Японского морей.