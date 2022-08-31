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На земле, воде и в воздухе: чем удивят крупные учения «Восток-2022»

Роман Закурдаев
15:26 31.08.2022
В Приморье дали старт масштабным учениям. Уже завтра начнется активная фаза, а сегодня состоялась торжественная церемония открытия. Участники отработают вопросы военной безопасности в Восточном регионе и получат новый боевой опыт.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В безоблачном голубом небе над полигоном Сергеевский поднят флаг стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Будут задействованы сразу семь общевойсковых полигонов, 50 тысяч военнослужащих. Учения пройдут на земле, в воздухе и в акваториях Охотского и Японского морей.

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

«Восток-2022» особенно актуален именно сейчас, заявил на церемонии открытия масштабных учений заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

После небольшого митинга с приветственными словами к участникам учений на импровизированном плацу звучит команда к торжественному маршу. В едином строю проходят военнослужащие 14 стран мира. В этот момент внешне они, кажется, отличаются только военной формой и флагами знаменных групп. Настолько синхронны все движения, словно это бойцы одной армии - армии «Восток-2022».

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Лейтенант Сухопутных войск индийской армии Ша Шрадаха - единственная здесь девушка-знаменосец. Со своей весомой задачей справилась на отлично. Торжественный марш открывают хозяева учений. Под звуки сводного оркестра Восточного военного округа, чеканя шаг,  российские военнослужащие задают общий ритм.

Военнослужащие иностранных контингентов уже проводят первые  совместные тренировки. У каждой из армий стран-участниц на «Востоке» свои задачи, но общая цель - это, конечно, новый боевой опыт.

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сразу после официальной церемонии открытия еще один неизменный ритуал учений «Восток» - «Рука дружбы». С каждым годом ее протягивают все большему количеству стран.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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