Семь полигонов и 50 тысяч военнослужащих: в Приморье открыли стратегические командно-штабные учения «Восток-2022»

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На стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» в Приморье сконцентрировано 5 000 единиц вооружения и техники, в том числе авиация и флот. Страны-участницы отработают вопросы военной безопасности в Восточном регионе на семи полигонах и в количестве 50 тысяч военнослужащих.

Учения «Восток-2022» особенно актуальны именно сейчас. Об этом заявил на церемонии открытия заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

«Нестабильность в современном мире, новые угрозы и вызовы, шантаж и санкционные действия лишь обостряют противоречия близ наших границ. В данной ситуации только совместные усилия, построенные на взаимодействии и дружбе, позволяют сохранить мир в наших странах и в регионах в целом», - заявил он.

Небольшой митинг с приветственными словами - и звучит команда к торжественному маршу. На импровизированный плац в едином строю вышли военнослужащие 14 стран мира. Внешне они отличаются лишь формой и флагами знаменных групп - настолько синхронны все их движения, словно это все бойцы одной армии. Открыли торжественный марш хозяева учений - под звуки сводного оркестра ВВО, чеканя шаг, российские военнослужащие задали общий ритм.

Среди индийских военнослужащих можно заметить единственную на учениях девушку-знаменосца. Лейтенант сухопутных войск индийской армии Ша Шрадаха со своей весомой задачей справилась на отлично. В армии Индии мужчины и женщины равны, поэтому ей доверили нести знамя.

Военнослужащие иностранных контингентов также начали проводить первые совместные тренировки. У каждой из национальных армий на «Востоке-2022» свои задачи, но общей является цель по приобретению нового боевого опыта.

Сразу после официальной церемонии открытия - еще один неизменный ритуал учений, «Рука дружбы». С каждым годом ее протягивают все большему количеству стран.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО. В ходе учения совместные действия отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов