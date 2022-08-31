Военнослужащие из стран-участниц «Восток-2022» прошли торжественным парадом на открытии учений

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На официальном открытии стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» состоялся торжественный парад стран-участниц. В торжественном строю прошли со знаменами военнослужащие России, КНР, Индии, Армении и других стран.

В едином строю участников маневров - солдаты и офицеры из 10 государств. В общей сложности, в учениях «Восток-2022» принимают участие 15 стран. Всего в СКШУ будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров выступил с речью на церемонии открытия стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». В ней он отметил, что новые угрозы и вызовы современного мира обостряют противоречия вблизи российских границ, поэтому только совместные усилия позволяют сохранить мир.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов