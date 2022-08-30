КНР направила 24 самолета и 11 военных кораблей к Тайваню

В Минобороны Тайваня сообщили, что восемь самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.

«По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», - говорится в публикации ведомства в Twitter.

В Минобороны Тайваня сообщили, что восемь самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, в том числе два истребителя Су-30, два J-11, два J-16, один истребитель-бомбардировщих JH-7 и один противолодочный самолет Y-8.

Ранее Вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу. Военнослужащие Китайской Народной Республики сопроводили военные корабли Chancellorsville и Antietam и полностью проконтролировали их деятельность.