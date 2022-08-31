Песков: решение об организации государственных похорон Горбачева будет приниматься сегодня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об организации государственных похорон первого президента СССР Михаила Горбачева еще не принято, обсуждать этот вопрос будут сегодня.

«Сейчас пока не могу точно сказать, потому что сегодня, естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения», - передает РИА Новости его комментарий.

Ранее ряд западных политиков высказались об умершем на 92-м году жизни Горбачеве. Президент США Джо Байден назвал его лидером с «удивительной дальновидностью». Его коллега из Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказали, что восхищались его мужеством, а также что его «приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».