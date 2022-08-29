МО РФ: учения «Восток-2022» пройдут на шести общевойсковых и трех авиационных полигонах

Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Предстоящие стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» будут проходить на девяти основных полигонах Восточного военного округа. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин во время брифинга для иностранных военных атташе.

«Шесть общевойсковых полигонов: Князе-Волконский, Сергеевский, Успеновский, Горячие Ключи, Лагунное, Бурдуны. Три авиационных полигона: Новосельский, Телемба, Бухта Анны», - заявил Фомин.

Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

В ходе СКШУ будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск (сил) в ходе ведения военных действий.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов