МО РФ: учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и союзов

Замминистра обороны Фомин заявил, что во время учений будут поэтапно проработаны варианты действий войск в интересах обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников.

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Предстоящие стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против определенных государств или военных союзов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин во время брифинга для иностранных военных атташе.

«Приоритетным направлением при разработке замысла учения являлась поэтапная проработка вариантов действий войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер», - заявил Фомин.

СКШУ «Восток-2022» пройдет с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе СКШУ будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск (сил) в ходе ведения военных действий.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов