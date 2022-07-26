В МО РФ назвали даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022»

Учения, как уточнили в МО РФ, пройдут с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России.

© Фото: Минобороны России

В Минобороны России раскрыли даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Они пройдут с 30 августа по 5 сентября.

Учения, как уточнили в МО РФ, пройдут с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Помимо войск и сил ВВО, к учениям будет привлечена часть Воздушно-десантных войск, а также Дальней авиации, Военно-транспортной авиации, а также контингенты других стран.

В Минобороны России уточнили, что практические действия пройдут на полигонах ВВО Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол.

Также в Минобороны России опровергли недостоверную информацию, которую распространяет ряд зарубежных СМИ, о проведении якобы мобилизационных мероприятий.

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки или военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено. Все эти мероприятия будут обеспечены необходимым личным составом, вооружением, военной техникой, а также материальными средствами.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов