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В МО РФ назвали даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022»

17:22 26.07.2022
Учения, как уточнили в МО РФ, пройдут с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России. 
В МО РФ назвали даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022»
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России раскрыли даты проведения стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Они пройдут с 30 августа по 5 сентября. 

Учения, как уточнили в МО РФ, пройдут с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Помимо войск и сил ВВО, к учениям будет привлечена часть Воздушно-десантных войск, а также Дальней авиации, Военно-транспортной авиации, а также контингенты других стран. 

В Минобороны России уточнили, что практические действия пройдут на полигонах ВВО Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол. 

Также в Минобороны России опровергли недостоверную информацию, которую распространяет ряд зарубежных СМИ, о проведении якобы мобилизационных мероприятий.

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

В МО РФ подчеркнули, что ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки или военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено. Все эти мероприятия будут обеспечены необходимым личным составом, вооружением, военной техникой, а также материальными средствами. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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