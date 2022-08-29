Более 50 тысяч военнослужащих примут участие в стратегических учениях «Восток-2022»

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» будут проводиться с 1 по 7 сентября.

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На СКШУ «Восток-2022» будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Замыслом стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности ВВО.

СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Целями СКШУ являются совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск (сил) при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне, а также повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в Восточном регионе.

В ходе СКШУ будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск (сил) в ходе ведения военных действий.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджанской Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Индия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики, Лаосской Народной Демократической Республики, Монголии, Республики Никарагуа, Сирийской Арабской Республики, Республики Таджикистан.

От Вооруженных сил Российской Федерации в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

В основу розыгрышей тактических эпизодов СКШУ положены различные варианты совместных практических действий воинских контингентов Вооруженных сил Российской Федерации и государств-партнеров. Основной из них планируется провести на полигоне Сергеевский.

Кроме того, в акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китайской Народной Республики.

Действия привлекаемых на СКШУ войск (сил) будут осуществлены в соответствии с положениями Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Российской Федерации, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской народной Республикой.

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 000 военнослужащих, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.