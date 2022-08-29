МО РФ: флоты России и Китая на учениях «Восток» будут действовать в Японском море

Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей, добавили в МО РФ.

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Флоты России и Китая в рамках стратегических учений «Восток-2022» будут действовать в Японском море, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности», - рассказал замглавы российского военного ведомства на брифинге для иностранных военных атташе.

Розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей, добавил Фомин. Он также подчеркнул, что число участников учений не выходит за рамки соглашения 1996 года. Замминистра отметил, что характер мероприятий оборонительный, они не направлены против других стран и военных союзов.

Учения состоятся с 1 по 7 сентября и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в текущем году. Для их проведения будут задействованы девять основных полигонов Восточного военного округа - шесть общевойсковых и три авиационных. В мероприятиях примут участие более 50 тысяч военнослужащих, задействованы свыше 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Иностранные воинские контингенты уже прибыли на полигон Сергеевский в Приморье.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов