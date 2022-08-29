МО РФ: число участников учений «Восток-2022» не выходит за рамки соглашения 1996 года

Максимальное число личного состава войск, привлекаемое на учение и попадающее под действие соглашения на территории России, не превышает 6 000 человек, отметили в Минобороны.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга сообщил, что действия в рамках стратегических учений «Восток-2022» не будут выходить за рамки Соглашения между РФ, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем об укреплении доверия в военной области от 1996 года.

«Действия войск (сил) в ходе учения проводятся в соответствии с положениями Соглашения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года», - указал Фомин.

Замминистра обороны также подчеркнул, что максимальное число личного состава войск, привлекаемое на учение и попадающее под действие соглашения на территории России, не превышает 6 000 человек.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 50 тысяч военнослужащих примут участие в стратегических учениях «Восток-2022».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов