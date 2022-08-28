В МИД Австрии не подтвердили сообщения СМИ об «убийстве» Вовк

Ранее издание Exxpress сообщило о том, что предполагаемую убийцу журналистки и политолога Дарьи Дугиной обнаружили мертвой в съемной квартире.

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В МВД Австрии опровергли статью издания Exxpress об убийстве украинки Натальи Вовк. В дипведомстве отметили, что не могут подтвердить достоверность этой информации.

Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемую в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. Издание ссылалось на сообщение, которое «распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара». СМИ также указало, что, якобы, на теле женщины нашли 17 ножевых ранений.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Мы не можем подтвердить достоверность этой информации», - сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Австрии.

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

Кроме этого, ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом, где проживала Дарья Дугина, а затем покинула территорию страны.

Позже в Следственном комитете России заявили, что к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме Натальи Вовк. В СК рассказали, что будут изучаться видеозаписи с камер наружного наблюдения для получения дополнительной информации. Также Следственный комитет планировал объявить Наталью Вовк в розыск.