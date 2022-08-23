СК РФ: к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме Вовк

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В Следственном комитете России заявили, что к убийству политолога и журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме гражданки Украины Натальи Вовк.

«Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В Следственном комитете также подчеркнули, что на данный момент продолжается расследование уголовного дела, «возбужденного по факту убийства общеопасным способом журналиста и политолога Дарьи Дугиной».

Напомним, в субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина, дочь знаменитого философа и политолога Александра Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла прямо на месте происшествия.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом автомобиля Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем была названа 43-летняя украинка Наталья Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

Кроме этого, ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как предполагаемая убийца въехала на территорию России, заселилась в дом, где проживала Дарья Дугина, а затем покинула территорию страны.

«В этой квартире (которую снимала Вовк - прим.ред.) следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», - в свою очередь говорится в сообщении СК.

Кроме этого, в рамках уголовного дела были назначены необходимые экспертизы. В СК подчеркнули, что сейчас изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения для получения дополнительной информации. Также Следственный комитет планирует объявить Наталью Вовк в розыск.