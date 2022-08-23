Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной позвонила отцу из Прибалтики

Родственник Натальи Вовк не знает, как она попала в Россию.

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Отец украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российского военного корреспондента и политического обозревателя Дарьи Дугиной, рассказал, что за несколько дней до произошедшего общался с дочерью. Она сообщила ему о том, что находится в Прибалтике.

«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?». Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве», - рассказал мужчина РИА Новости.

Он также отметил, что не знает, как дочь попала в Россию. Разговор мужчины с дочерью подтвердила его гражданская жена.

«Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот», - сказала женщина.

Напомним, в минувшую субботу на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте. Ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин не пострадал. Он следовал за дочерью в другом автомобиле.

Позже в ФСБ заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля.