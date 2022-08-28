Полицейские разрешили отцу задержанной журналистки «Звезды» забрать дочь из ОВД

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Внятную причину задержания журналистки «Звезды», которую доставили в ОВД Коптево, так и не назвали. При этом, правоохранители признали, что она не имеет никакого отношения к делу нелегальных гонщиков-мажоров.

Один из сотрудников ОВД сообщил, что в отделение доставляли всех и с задержанными работает участковый. Правоохранители впустили отца корреспондентки, чтобы тот мог забрать дочь.

Ранее стало известно, что корреспондентку «Звезды» Елену Юрчихину задержали в Москве на месте, где правоохранители забирали владельцев элитных спорткаров. С тех пор она не выходила на связь и не отвечала на звонки в течение четырех часов.