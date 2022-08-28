Полицейские разрешили отцу задержанной журналистки «Звезды» забрать дочь из ОВД
Незадолго до пропажи, журналистка отправилась на съемки задержания участников нелегальных гонок.
© Фото: ТРК "Звезда"
Внятную причину задержания журналистки «Звезды», которую доставили в ОВД Коптево, так и не назвали. При этом, правоохранители признали, что она не имеет никакого отношения к делу нелегальных гонщиков-мажоров.
Один из сотрудников ОВД сообщил, что в отделение доставляли всех и с задержанными работает участковый. Правоохранители впустили отца корреспондентки, чтобы тот мог забрать дочь.
Ранее стало известно, что корреспондентку «Звезды» Елену Юрчихину задержали в Москве на месте, где правоохранители забирали владельцев элитных спорткаров. С тех пор она не выходила на связь и не отвечала на звонки в течение четырех часов.