Корреспондентку «Звезды» задержали и доставили в ОВД Коптево

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондентку «Звезды» Елену Юрчихину задержали в Москве на месте, где «скручивали» владельцев спорткаров. Ее доставили в ОВД Коптево.

Журналистка сообщила, что в настоящий момент у нее берут отпечатки пальцев и проверяют все отснятые фото- и видеоматериалы.

Ранее девушка перестала выходить на связь с редакцией, она не отвечала на звонки в течение четырех часов. Журналистка отправилась на съемки задержания участников нелегального автопробега.