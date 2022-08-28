Гвоздь в шину: в Москве пресекли нелегальные гонки на элитных иномарках

Дорогостоящие автомобили доставили на специальную стоянку, где эксперты проверят их на предмет незаконной модификации, а их водителей опросили.

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Столичная полиция пресекла нелегальные гонки на элитных иномарках. Сообщается, что в акции планировалось участие более 170 дорогостоящих автомобилей, среди которых Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari и другие.

«В центре Москвы не допущено проведение гонок на дорогостоящих автомобилях. Несколько десятков иномарок планировали проехать по центру столицы с наклейками "Богатые и успешные". Участников данной акции предупреждали о недопущении проведения данного мероприятия», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Все задержанные уже объясняют свои мотивы правоохранителям. Иномарки отправлены на штраф-стоянку. Там технические эксперты проверят их на предмет нелегальной модификации.