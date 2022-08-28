Корреспондентка «Звезды» пропала во время съемок задержания владельцев спорткаров в Москве

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Известно, что наших коллег из SHOT задержали в том же месте, где была журналистка. В ОВД телеканалу сообщили, что имени корреспондентки «Звезды» среди находящихся там людей нет.

Ранее московская полиция пресекла нелегальные гонки на элитных иномарках. Как утверждалось ранее, в данной акции планировали принять участие более 170 любителей роскошных спорткаров.