Корреспондентка «Звезды» пропала во время съемок задержания владельцев спорткаров в Москве
Девушка уже в течение четырех часов не выходит на связь с редакцией.
© Фото: smotraofficial, Вконтакте
Корреспондентка «Звезды» пропала во время съемок задержания владельцев спорткаров, которые пытались начать незаконный автопробег по Москве.
Девушка уже в течение четырех часов не выходит на связь с редакцией. Перед этим она успела отправить фото с места задержания владельцев элитных авто.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика