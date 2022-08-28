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Новая пороховая бочка Европы: кому выгодно обострение ситуации вокруг ЗАЭС

Виталий Акиньшин
18:11 28.08.2022
Миссия МАГАТЭ, которая до этого по разным причинам все никак не ехала в Запорожскую область, в этот раз согласовала все вопросы с Киевом и, как ожидается, вскоре приедет на АЭС.
Новая пороховая бочка Европы: кому выгодно обострение ситуации вокруг ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Ситуация вокруг Запорожской АЭС крайне тревожная, опасная. Станцию регулярно обстреливают украинские националисты. Сегодня стало известно, что один из снарядов ВСУ упал в районе шестого энергоблока. Киевский режим в своей агонии, похоже, окончательно потеряв рассудок, тяжелой артиллерией бьет по самой крупной Европе в атомной электростанции.

На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло очередное заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг АЭС. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя вновь представил доказательства обстрелов, которые ведут украинские боевики – и в этот раз есть слабая надежда, что нас - услышали.

Как сообщается, миссия МАГАТЭ, которая до этого по разным причинам все никак не ехала в Запорожскую область, в этот раз согласовала все вопросы с украинской стороной и, как ожидается, уже на следующей неделе приедет на АЭС и своими глазами сможет увидеть все там происходящее.

Ядерный вопрос в последнее время стал всплывать пугающе часто. Причем совершенно не в разговорах про мирный атом, а совсем наоборот. О том, как развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС и кому выгодно, чтобы она обострялась, в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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