Небезня: Россия не размещает вооружений на ЗАЭС и не использует ее в военных целях

По словам постпреда РФ при ООН, Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не размещает вооружений на Запорожской АЭС и не использует ее в военных целях.

«Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях», - подтвердил он.

Кроме этого, по его словам, Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС украинскими военными. Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала.

Василий Небензя напомнил, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.

Накануне российская сторона запросила провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. РФ попросила выступить на заседании Генерального секретаря организации Антонио Гутерреша.

Напомним, украинские националисты регулярно наносят удары по территории Запорожской АЭС. В субботу, 20 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию предприятия, а также по пригороду Энергограда. При этом, по данным властей Энергограда, украинские военные использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца.

Несколькими днями ранее ситуацию с обстрелами ЗАЭС обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Франции и отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

Владимир Путин подчеркнул, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».