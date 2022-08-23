В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небезня: Россия не размещает вооружений на ЗАЭС и не использует ее в военных целях

Виктория Ивашечкина
22:23 23.08.2022
По словам постпреда РФ при ООН, Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не размещает вооружений на Запорожской АЭС и не использует ее в военных целях.

«Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях», - подтвердил он.

Кроме этого, по его словам, Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС украинскими военными. Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала.

Василий Небензя напомнил, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.

Накануне российская сторона запросила провести срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции. РФ попросила выступить на заседании Генерального секретаря организации Антонио Гутерреша.

Напомним, украинские националисты регулярно наносят удары по территории Запорожской АЭС. В субботу, 20 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию предприятия, а также по пригороду Энергограда. При этом, по данным властей Энергограда, украинские военные использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца.

Несколькими днями ранее ситуацию с обстрелами ЗАЭС обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Франции и отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

Владимир Путин подчеркнул, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:23 В стране и мире
Видео
Небезня: Россия не размещает вооружений на ЗАЭС и не использует ее в военных целях
20:17 Армия
Шойгу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
18:31 В стране и мире
Все три скульптуры памятника Освободителям в Риге демонтированы
18:19 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры обыска в гараже предполагаемой убийцы Дугиной
16:07 В стране и мире
Володин объяснил, почему на самом деле Зеленский против трибунала над украинскими боевиками
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.