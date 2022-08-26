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Гендиректор МАГАТЭ допустил вероятность аварии на Запорожской АЭС

Ян Брацкий
15:07 26.08.2022
Ранее глава МАГАТЭ допустил, что инспекторы агентства могут разместиться на территории Запорожской АЭС на постоянной основе.
Гендиректор МАГАТЭ допустил вероятность аварии на Запорожской АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вероятность аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя. Он также добавил, что при оценке потенциальных рисков инспекторы агентства не могли представить, что крупнейшая в Европе АЭС окажется в эпицентре боевых действий.

«Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом», - заявил Гросси в интервью французской газете Le Monde.

В минувший четверг Гросси провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым детально обсудил будущий визит на станцию. Официальный Париж и секретариат МАГАТЭ получили гарантии безопасности миссии от России и Украины, сообщил французский лидер. В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ допустил постоянное присутствие организации на Запорожской атомной электростанции. Он указал на необходимость обеспечения безопасности экспертов во время их поездки на станцию через зону, где ведутся боевые действия.

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