Еще пять снарядов упали напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора, сообщили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Maxim Gavrilyuk, Wikimedia

Один из снарядов ВСУ упал в районе шестого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», - сказал он.

В общей сложности, по данным МО РФ, за прошедшие сутки было зарегистрировано два обстрела со стороны украинских артиллеристов по территории АЭС.

Всего ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ», а также твердые радиоактивные отходы. Осколки украинских снарядов поразили линии трубопроводов.

Накануне в российском военном ведомстве заявили, что снаряды боевиков попали по специальному корпусу на станции, в котором находятся сборки с американским ядерным топливом.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.