Один из снарядов ВСУ упал в районе шестого энергоблока Запорожской АЭС
Один из снарядов ВСУ упал в районе шестого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», - сказал он.
В общей сложности, по данным МО РФ, за прошедшие сутки было зарегистрировано два обстрела со стороны украинских артиллеристов по территории АЭС.
Всего ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ», а также твердые радиоактивные отходы. Осколки украинских снарядов поразили линии трубопроводов.
Накануне в российском военном ведомстве заявили, что снаряды боевиков попали по специальному корпусу на станции, в котором находятся сборки с американским ядерным топливом.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.