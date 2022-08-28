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Отец Дугиной назвал мотивы ее убийц

Ян Брацкий
15:41 28.08.2022
По мнению отца погибшей, российского философа и политолога Александра Дугина, убийцы расправились с его дочерью из-за распространяемых ею идей.
Отец Дугиной назвал мотивы ее убийц
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Целью убийц российской журналистки Дарьи Дугиной была она сама, а не кто-либо другой. В этом уверен ее отец, философ и политолог Александр Дугин. Своими мыслями он поделился в документальном фильме «За что убили Дарью Дугину?», фрагмент которого опубликован на сайте «Первого канала».

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», - заявил Александр Дугин.

Трагедия произошла 20 августа в Подмосковье. Когда Дарья ехала за рулем своего автомобиля по Можайскому шоссе, возвращаясь с фестиваля «Традиция», под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство. Девушка погибла мгновенно, на глазах у своего отца, который ехал в другом автомобиле следом. В Следственном комитете сочли преступление заказным и возбудили уголовное дело.

Спустя два дня ФСБ озвучило итоги расследования. Ведомство заявило, что к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы. Главной исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Установлено, что она прибыла в Россию 23 июля по поддельным документам. Она снимала квартиру в том же доме, где проживала Дарья Дугина и постоянно следила за ней, меняя документы и номера на автомобиле. После удачного покушения, Вовк покинула РФ и скрылась на территории Прибалтики.

Ранее посол ДНР Ольга Макеева, которая пришла проститься с погибшей, заявила, что журналистка Дарья Дугина фиксировала правду о происходящем на Украине, которую официальный Киев так упорно пытается скрыть. Макеева подчеркнула, что российская журналистка была в числе тех, кто, рискуя собственной жизнью, отправился в зону спецоперации, чтобы правдиво освещать происходящее.

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